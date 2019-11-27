شاهد … لماذا يتفاعل الملك سلمان دائماً مع العرضة السعودية؟

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كشف الدكتور فهد السماري المستشار في الديوان الملكي ، السبب وراء التفاعل الدائم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة السعودية.
وخلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، قال المذيع ” ما هو السر في حالة التفاعل للملك سلمان ” الله يحفظه ” مع العرضة السعودية ؟،
وفي رده قال السماري ” إن العرضة كانت تقَدم في الحـرب لتجهيز الجيش، مبيناً أن تفاعل الملك سلمان معها هو تفاعل مع التاريخ، ووفاء للرجال الذين ضحّوا بأنفسهم لأجل الوطن.
وأضاف أن العرضة وأشعارها تثير الحماس داخل الإنسان..، والملك سلمان حينما يتفاعل مع العرضة فكأنما يريد أن يقول للسعوديين إن دولتكم دولة حضارة ودولة عراقة ودولة حماس وشجاعة.
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