شاهد.. تفجير مبنى بارتفاع 108 أمتار في ثوانٍ معدودة

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. هدمت سلطات مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا مبنى بنك لشبونة الذي يبلغ ارتفاعه 108 أمتار وهو ثاني أكبر مبنى تم هدمه في البلاد. Advertisements ووصف الخبراء هذا التفجير المحكم بأنه أحد أصعب عمليات هدم المباني باستخدام المتفجرات. وكان الحريق قد اندلع في هذا المبنى العام الماضي وأسفر عن مصرع 3 من رجال الإطفاء.





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