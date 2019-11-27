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أنقذ شاب يُدعى سلطان دليح أماً وطفلتها بعد أن جرفتهما السيول في أحد الأودية بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان أمس (الثلاثاء)، ما عرّضه لعدة إصابات نُقل على إثرها للمستشفى.
وقال شقيق سلطان وفقاً لـ”سبق”، إن أخاه كان في نزهة بالوادي وشاهد سقوط طفلة في مجرى السيل ولحقتها والدتها التي كانت تحاول إنقاذها، فقفز في الوادي بحثاً عن الطفلة، وتمكن من إنقاذها وساهم في إخراج الأم بمساعدة بعض الأشخاص الموجودين بالموقع.
وأضاف أن المنقذ سقط في حفرة عميقة وتعرّض لإصـابة ونُقل إلى المستشفى مع الناجيتين لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يجازف بنفسه لإنقاذ أم وطفلتها جرفتهما سيول جازان ويتعرض للإصـابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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