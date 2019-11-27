

نابلس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سيارات جيب عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

// انتهى //

07:52ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت خلال اقتحام مدينة نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.