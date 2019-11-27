النفط فوق 64.27 دولار للبرميل بدعم محادثات التجارة الأمريكية الصينية

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أنباء تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين والصينيين بحثوا اتفاق التجارة، في حين قدمت توقعات لتراجع أسبوعي في مخزونات الولايات المتحدة من الخام بعض الدعم أيضا.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.27 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا ليغلق على 58.41 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من صفقة على المرحلة الأولى من اتفاق تجارة، بعد أن تحدث كبار المفاوضين من البلدين بالهاتف واتفقوا على مواصلة العمل من أجل حل القضايا المتبقية.

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وتأرجحت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية، لتصعد بفعل أنباء أي تقدم مهما كان ضئيلا، حتى مع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

تتزامن المباحثات مع توترات متصاعدة، حيث تقول الصين إنها استدعت السفير الأمريكي، أمس الإثنين، للاحتجاج على إقرار الكونجرس مشروع قانون بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، "الدعم الرئيسي للأسعار هو فكرة أنه إذا حصلنا على انحسار في حرب التجارة، فإن الخوف من التباطؤ وأثره على نمو الطلب على النفط والوقود سينقشع عن السوق".