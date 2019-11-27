شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً ضحايا زلزال ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأصيب المئات وانهارت مبان بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر، فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومست الأضرار خصوصا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة حيث دمرت مبان بالكامل.
وقالت وزارة الصحة إن نحو 600 شخص تعرضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.
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