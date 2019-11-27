شباب المملكة و توطين أنظمة القتال

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. ‏‏صناعة الغد بسواعدٍ وطنية مع بدء تدريب مهندسي شركة “سامي نافانتيا” على توطين أنظمة القتال ضمن سفن كورفيت “أفانتي 2200”





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