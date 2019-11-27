شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في رجال ألمع بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلي أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة.
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