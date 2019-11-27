شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين بالسطو على محل تموينات بضباء والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة تبوك، من القبض على المتهمين بجريمة السطو على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظ ضباء وتهديد العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقة مبلغ مالي يزيد عن أربعة آلاف ريال وعدد من بطاقات شحن خدمات الاتصالات.

وأسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث الجنائي التي تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة محافظة ضباء ، بتوفيق الله ، عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر) ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.