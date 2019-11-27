شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستمع لمطالب ومقترحات أهالي 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل
ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديري الأجهزة الحكومية في المنطقة ، إذ تُناقش المشروعات المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشروعات المتعثرة وسُبل تسريع العمل فيها.
كما يلتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات الخرمة وتربة ورنية ، ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاته.
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