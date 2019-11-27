شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستمع لمطالب ومقترحات أهالي 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية على المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة للخرمة وتربة ورنية، ضمن جولاته السنوية على المحافظات.

ويترأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديري الأجهزة الحكومية في المنطقة ، إذ تُناقش المشروعات المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشروعات المتعثرة وسُبل تسريع العمل فيها.

كما يلتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات الخرمة وتربة ورنية ، ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاته.