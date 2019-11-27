شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 متقدم لاختبار «أمن وسلامة» بفرع الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية يوم أمس الترتيبات اللازمة لعمل اختبارات الترشيح والقبول للوظائف المعلن عنها «أمن وسلامة» للجنسين «الرجال والنساء»، وقد بلغ عدد الذين حضروا للاختبار ما يزيد على 1000 مرشح من الرجال والنساء.

وتم استقبال المرشحين في ساعات مبكرة من أمس الأول وإنهاء التسجيل، وتمت تهيئة القاعات للرجال وأخرى للنساء. وتأتي هذه المنافسة بإشراف مباشر من قبل مدير عام فرع الوزارة الشيخ عمر الدويش، بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وقدم المدير العام الدويش الشكر للجهة المستضيفة للفعالية، ولتقديمها كل التسهيلات، التي ساهمت في نجاح استكمال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للوظائف.