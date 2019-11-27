شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 متقدم لاختبار «أمن وسلامة» بفرع الشؤون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
وتم استقبال المرشحين في ساعات مبكرة من أمس الأول وإنهاء التسجيل، وتمت تهيئة القاعات للرجال وأخرى للنساء. وتأتي هذه المنافسة بإشراف مباشر من قبل مدير عام فرع الوزارة الشيخ عمر الدويش، بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
وقدم المدير العام الدويش الشكر للجهة المستضيفة للفعالية، ولتقديمها كل التسهيلات، التي ساهمت في نجاح استكمال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للوظائف.
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