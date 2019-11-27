شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى العاشر يوصي بتحسين التحصيل الدراسي في مقررات الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أوصى المشاركون والمشاركات في الملتقى العاشر لرؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي «قسم اللغة الإنجليزية» على مدى ثلاثة أيام وعقد بأحد فنادق الخبر واختتمت فعالياته أمس، بحزمة من التوصيات التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة جاء في مقدمتها التركيز على مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ويؤدي إلى إتقان التواصل كإحدى مهارات القرن الحادي والعشرين.

وعول مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، كثيرا على المشاركين والمشاركات في الملتقى الذي عقد تحت شعار «مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية»، بالنهوض والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية للتواصل بين الشعوب، خصوصا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم فهو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وأضاف، خير شاهد على ذلك سعي وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ وبمتابعة من قبل النائب والمساعد، للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكل عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية بشكل خاص. وكان المشاركون والمشاركات من رؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية قد واصلوا فعاليات اليوم الختامي للملتقى بطرح حزمة من الورش وجلسات النقاش، إضافة لأوراق العمل جاء في مقدمتها: ورقة بعنوان «الطلاقة اللغوية تعريفاتها تأصيلها المنطقي ومهاراتها»، تلاها ورشة عمل بعنوان «التغذية الراجعة لوزارة التعليم»، أعقبها ورقة عمل «مساعدة الدارسين للربط بين الجهد والنجاح»، وصولا لورقة لماذا تهمنا جودة التعليم والتعلم.

وحضر الملتقى المشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم عبدالله السناني، والمشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي فلاح العتيبي، وبحضور مساعد مدير مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة عبدالله البدري، ومشرف مركز تطوير اللغة الإنجليزية خالد خميس، وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية ممدوح فتح الدين، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية قاسم مكتلي، وسط مشاركة عدد من المختصين والمختصات من داخل وخارج المملكة.