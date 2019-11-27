شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على خطط تطوير الخدمات الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بالدعم السخي والاهتمام، الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
مشيدا سموه بالجهود والخدمات، التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، ولتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية.
وقدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي ومساعد المدير للشؤون الإسعافية بالمنطقة الشرقية شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة.
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