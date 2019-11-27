شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل مسؤولي ولاعبي فريق الهلال والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية. وهنأ سموه مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليا في المحفل العالمي.

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