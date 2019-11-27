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برنامج «سند محمد بن سلمان».. أكثر من 26 ألف مستفيد من عطاء تجاوز 520 مليون ريال

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حرصا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- على مساندة الشباب، واستكمالا لجهوده في برنامج «سند محمد بن سلمان» الهادفة إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، أكد البرنامج الصرف لمستفيدي مبادرة «سند الزواج» والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمالي عطاء تجاوز 520 مليون ريال.

وبين البرنامج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة، دعما من سموه - أيده الله -، والذي يأتي استمرارا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية، تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

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