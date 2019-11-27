شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «سند محمد بن سلمان».. أكثر من 26 ألف مستفيد من عطاء تجاوز 520 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبين البرنامج أنه تم قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة، دعما من سموه - أيده الله -، والذي يأتي استمرارا لما يقدمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية، تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.
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