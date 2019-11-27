شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس يوهانس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال الأمير محمد بن سلمان: «يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».

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