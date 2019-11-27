شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس رومانيا بانتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

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