بأمر الملك: فيصل آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، أمراً ملكياً بإعفاء أمين منطقة الرياض طارق بن عبدالعزيز الفارس من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏ 90) بتاريخ 27/‏8/‏1412هـ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 10) بتاريخ 18/‏3/‏1391 هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏ 146) بتاريخ 10/‏6/‏1439 هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏ 14) بتاريخ 3/‏3/‏1414هـ.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، أمراً ملكياً بإعفاء أمين منطقة الرياض طارق بن عبدالعزيز الفارس من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏ 90) بتاريخ 27/‏8/‏1412هـ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 10) بتاريخ 18/‏3/‏1391 هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏ 146) بتاريخ 10/‏6/‏1439 هـ، والاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏ 14) بتاريخ 3/‏3/‏1414هـ.

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