شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يستقبل سلطان بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بإسلام آباد، رئيس مؤسسة الأميرة سلطانة الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى باكستان لتفقد أنشطة المؤسسة وعطائها الإنساني. وأعرب عمران خان خلال الاستقبال، عن تقديره للمملكة على جهودها الإنسانية، مثمناً دور مؤسسة الأميرة سلطانة الخيرية الرائد في خدمة المجتمع الباكستاني طوال 30 عاماً وأسهم في تحقيق الكثير من المنافع التعليمية والاجتماعية والإنسانية.

من جهته، ثمَّن الأمير سلطان بن سلمان، لرئيس الوزراء الباكستاني دعمه للمؤسسة لتحقق رسالتها السامية في نشر العلم والعطاء الإنساني. ووجه الدعوة لخان لزيارة المؤسسة والاطلاع على أنشطتها وأعمالها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد المرافق للأمير سلطان بن سلمان.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، زار في وقت سابق أمس، مقر مؤسسة سلطانة الخيرية والمراكز التابعة لها، حيث تمثل المؤسسة التي أنشأتها الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري -رحمها الله- عام 1990، منظومة من المراكز والمدارس التي تقدم برامجها التي استفاد منها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، فيما ينتظم في المؤسسة حالياً أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة في المراحل المختلفة من الابتدائي حتى الجامعي لتلقي العلوم والمعارف العلمية والتأهيلية والتقنية، كما تضم المؤسسة مركزاً طبياً، وتقدم الدراسات الجامعية، وتسهم في تعليم أبناء الفقراء، إلى جانب تركيزها على بناء المهارات السلوكية والأخلاقية الأصيلة. وتحظى المؤسسة بدعم شخصي من خادم الحرمين الشريفين، ومن رئيس وزراء باكستان، ومتابعة واهتمام دائمين من الأمير سلطان بن سلمان وأشقائه وشقيقاته أبناء الأميرة سلطانة السديري.