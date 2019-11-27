شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الباحة: 5 حقائق تفند نقد الطبيب للصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

فنَّدت إمارة الباحة النقد الذي وجهه طبيب لصحة المنطقة الأسبوع الماضي في إثنينية أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بخمس حقائق أظهرت أن نقده شخصي وغير موضوعي ومجافٍ للواقع.

وتضمن الرد التأكيد على توفر 3 استشاريين في مركز القلب بمستشفى الملك فهد، منهم استشاري تداخُلي، كما باشر منذ أسابيع طبيب أخصائي روماتيزم في مستشفى الملك فهد، ويتوفر بمستشفى الملك فهد استشاري غدد صماء، وثانٍ في مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، وأخصائي غدد صماء بمركز الكلى بمستشفى الملك فهد، ما يؤكد عدم صحة ردِّ الطبيب الناقد. وأكد البيان الصادر عن الإمارة أن أمير المنطقة وجه بالتحقق فعلياً مما أورده الطبيب من اعتراض على سد العجز في الأطباء وتمسك برأيه في نقص الأطباء بمستشفى الملك فهد واستمرار العجز.

يذكر أن طبيباً سعودياً تداخل على رد مدير صحة الباحة فهد المجماج في مجلس أمير المنطقة وأبدى معارضة لما أورده مديره من توفر الأطباء ومعاناة مستشفى الملك فهد من نقص الكوادر، ما أوقع مدير صحة الباحة في حرج كبير أمام أمير المنطقة وجمع من المسؤولين والمواطنين. واتضح لاحقاً أن تعليق الطبيب يتنافى مع ما ذكره مدير عام الشؤون الصحية.