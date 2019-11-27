شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستعرض 258 مشروعاً في محافظات الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي ، محمد الزيادي (الطائف)

أزاح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الثلاثاء)، الستار عن مجسم الجزيرة العربية الواقع على المدخل الشمالي لمحافظة الطائف.

وترأس الأمير خالد الفيصل خلال زيارته الطائف، اجتماع المجالس المحلية لمحافظات: الطائف، ميسان، والمويه، واستعرض المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، بواقع 221 مشروعاً في الطائف موزعة على جامعة الطائف، وزارة الإسكان، الطرق والبلديات، الشؤون الصحية، التعليم والمياه، و28 مشروعاً في ميسان موزعة على قطاعات المياه والطرق والكهرباء، و9 مشاريع في المويه، تشمل قطاعات الطرق والتعليم والبلديات ومراكز أمنية.

عقب ذلك، التقى أمير منطقة مكة المكرمة أهالي المحافظات الثلاث واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، ثم دشن حلقة نقاش «دور المؤسسات المجتمع المدني»، بمشاركة أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من مختلف التخصصات، ناقشوا محورين أساسيين، هما: التحديات التي تواجه المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية، عقب ذلك دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددا من الجمعيات التعاونية بالمحافظة، كما كرَّم الأمير خالد الفيصل عدداً من ضباط وأفراد شرطة الطائف نظير جهودهم في كشف عدد من القضايا الجنائية، فيما يواصل اليوم (الأربعاء) جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة، إذ يزور الخرمة، رنية، وتربة.