شكرا لقرائتكم خبر عن العواد ومسؤولون بلجيكيون يبحثون التعاون في حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أمس (الثلاثاء) في مكتبه، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك مينور، ووفداً بلجيكياً برئاسة المديرة العامة للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان، فيما أبرز العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، في دعم مجالات حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.