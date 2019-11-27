شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يناقش تقرير «أبحاث العمرة» عن الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماعاً لمناقشة التقرير الذي أعدَّه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عن موسم حج العام الماضي. وناقش الاجتماع الذي حضره عميد المعهد الدكتور باسم قاضي وعددٌ من الوكلاء، الدراسة التي تم خلالها قياس رضا عددٍ من الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في مختلف الجوانب وسبل تطويرها. وتخلل الاجتماع بحث آليات التعاون بين المراكز البحثية بجامعات المنطقة والمعهد وصولاً لإعداد دراسات تشمل ضيوف الرحمن كافة خلال موسمي الحج والعمرة لهذا العام، بهدف تطوير وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة سليمان الرهيف. واستمع إلى شرح عن أعمال وخطط الفرع التطويرية، خصوصاً ما يتعلق بالتوسُّع في الجوانب التقنية داخل المرافق العدلية، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المراجعين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.