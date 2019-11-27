شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد في زيارة رسمية للإمارات.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يتوجه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، يطلع خلالها على جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020 بدبي.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.

والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وكانت المملكة قطعت شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينها وبين الإمارات في المجالات والميادين كافة، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.