شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعم 206 حاضنات أطفال في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

باتت المرأة السعودية العاملة اليوم مطمئنة على أطفالها أثناء أدائها مهماتها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل، في ظل توفر مراكز وحضانات في أرجاء المملكة معتمدة ومدعومة ماديا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرة والتسجيل فيها.

ووفقا لسيدات يعملن في عدة قطاعات اقتصادية، فإن أحد معوقات العمل والتميز غياب مقرات احتضان أطفالهن في بيئات مميزة، إلا أن ذلك التحدي أصبح ملفا مغلقا بوجود أكثر من 206 مراكز لحضانات الأطفال وضيافتهم، شملها برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) في مختلف المناطق، في حين أن بعض المنشآت الاقتصادية وفرت مراكز لحضانة أطفال الموظفات.

وأتاح الصندوق للسعوديات إلحاق أبنائهن في مراكز الحضانة، إذ يسهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.