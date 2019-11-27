شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 165م.. أعلى مصلى معلق في العالم في مكة.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

دشنت شركة جبل عمر للتطوير أعلى مصلى معلق في العالم، بارتفاع يزيد على 165 مترا من سطح ممر المشاة أسفله، وبمساحة تصل إلى 520 مترا مربعا تتسع لأكثر من 200 مصل.

وشيد المصلى ذو الإطلالة البانورامية على الكعبة المشرفة، بين أعلى برجين في مشروع جبل عمر، إذ يشكل جسرا يربط بطول 38 مترا وعرض 15.5 متر بين البرجين، وسيحتضن البوابة التي تؤدي لمحطة قطار الحرمين بالعاصمة المقدسة، التي تقع في نهاية طريق الملك عبدالعزيز.

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ويتشكل المصلى المعلق من هيكل إنشائي من الصلب والخرسانة المسلحة، ومعالج بدهانات خاصة مقاومة للحريق، وسيتميز معماريا بقوسين ضخمين، ويتسم بالزخارف الإسلامية، وقد تم تجميع عناصر الهيكل الإنشائي للمصلى المعلق.

ويشتمل المصلى على غرفة الخدمات الكهروميكانيكية، ووحدة صيانة المباني الخاصة بأعمال التنظيف.

وقد اعتمد التنفيذ على تجميع الهيكل الإنشائي للمصلى على الأرض البالغ وزنه في هذه المرحلة 270 طنا، من خلال الاستعانة برافعة برجية متحركة على السكة الحديدية المثبتة على ممر المشاة بين البرجين، ورفع الهيكل بواسطة 4 رافعات هيدروليكية، لتوفير تحكم تام ودقيق بالهيكل الإنشائي للمصلى أثناء رفعه وتركيبه، في حين سيتم تخصيص رافعات مستقلة لرفع القوسين البالغ وزنهما 52 طنا للقوس الواحد وتركيبهما على المصلى القوس تلو الآخر.