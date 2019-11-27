شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشهر على إنشائه.. «الكهرباء» تعطّل مستشفى المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

بعد 4 أشهر من افتتاحه، تعطلت الكهرباء لساعات في قسم الطوارئ بمستشفى المدينة العام بسبب خلل فني، أمس (الإثنين)، وبحسب مصادر لـ«الخليج 365» أخليت احترازياً حالتان من المنومين إلى مستشفى قريب ومستشفى الملك فهد، وتلقى بقية المنومين الرعاية اللازمة في المستشفى دون تأثر بالعطل الفني حسب ما قاله لـ«الخليج 365» المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبو عنق، الذي أكد أن الخلل الفني الكهربائي تمت معالجته، وحالياً يقدم المستشفى خدماته في كل أقسامه.

وعلى صعيد متصل، أبدى مراجعون لطوارئ المستشفى امتعاضهم من عدم وجود لوحة تبين مدخل الطوارئ، إذ ذكر مرافق لمريض عماد الحربي لـ«الخليج 365» أنه عانى حتى دخل إلى قسم الطوارئ لعدم وجود لوحة تشير إلى القسم، وتوقف عند أحد المداخل وتمت إفادته بأن الطوارئ في مدخل آخر في الجهة الخلفية من المستشفى، ولم يعرف مكانها إلا بعد سؤاله للمراجعين الخارجين منها.