شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المدينة لـ«الخليج 365»: لا «كوكساكي» في مدارس المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) قطعت صحة المدينة المنورة بعدم صحة ما تداولته منصات تواصل اجتماعية عن تسجيل حالات مصابة بفايروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة. وطمأنت الصحة الأهالي، وأكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن الفايروس خلال العام الحالي، وأبلغ مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة مؤيد أبوعنق "الخليج 365" بأنه ومن خلال مراجعة البيانات ببرنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني (حصن)، المعتمد من وزارة الصحة للإبلاغ عن جميع حالات الأمراض المعدية، تبين أنه لم يتم الإبلاغ عبر برنامج الرصد الإلكتروني للأمراض المعدية عن أي إصابة بفايروس كوكساكي (متلازمة القدم واليد والفم) بين الفئات العمرية لطلاب المدارس خلال عام 2019. وأضاف أبوعنق بأن «كوكساكي» عدوى فايروسية متوسطة شائعة بين الأطفال صغار السن، تبدأ بحمى مع قروح في الفم وحكة في اليدين والقدمين، وهو مرض غير خطير ولا يوجد له علاج محدد أو لقاح، ويتم علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

قطعت صحة المدينة المنورة بعدم صحة ما تداولته منصات تواصل اجتماعية عن تسجيل حالات مصابة بفايروس كوكساكي بين طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة. وطمأنت الصحة الأهالي، وأكدت أنها لم تتلق أي بلاغات عن الفايروس خلال العام الحالي، وأبلغ مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة مؤيد أبوعنق "الخليج 365" بأنه ومن خلال مراجعة البيانات ببرنامج المراقبة الوبائية الإلكتروني (حصن)، المعتمد من وزارة الصحة للإبلاغ عن جميع حالات الأمراض المعدية، تبين أنه لم يتم الإبلاغ عبر برنامج الرصد الإلكتروني للأمراض المعدية عن أي إصابة بفايروس كوكساكي (متلازمة القدم واليد والفم) بين الفئات العمرية لطلاب المدارس خلال عام 2019. وأضاف أبوعنق بأن «كوكساكي» عدوى فايروسية متوسطة شائعة بين الأطفال صغار السن، تبدأ بحمى مع قروح في الفم وحكة في اليدين والقدمين، وهو مرض غير خطير ولا يوجد له علاج محدد أو لقاح، ويتم علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

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