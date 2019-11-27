شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تشمل السواحل وانخفاض الحرارة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، اليوم (الأربعاء) تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تشمل السواحل منها، وحائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

وبينت الأرصاد في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وفي الخليج العربي ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وأكدت أن درجات الحرارة في مكة المكرمة وجدة ٣٣ مئوية، والمدينة المنورة ٣٠، الرياض ٢٦، والدمام ٢٧، والأحساء ٢٦ درجة مئوية.