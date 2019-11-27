شكرا لقرائتكم خبر عن 63 ألف مستفيد طُعموا ضد الأنفلونزا في المنازل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استفاد أكثر من 63 ألف شخص، الأسبوع الماضي، من خدمة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي نفذتها وزارة الصحة، حسب ما أعلنته أمس (الثلاثاء).
وأوضحت الوزارة أن أكثر المستفيدين من هذه الخدمة هم فئة كبار السن.
وتم تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم تيسيرا على المواطنين وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وأوضحت الصحة أن خدمة «تطعيم» شملت 15 مدينة ومحافظة، هي: الرياض والخرج والدمام والخبر والظهران والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة.
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