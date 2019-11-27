شكرا لقرائتكم خبر عن «المدنية»: برنامج لحديثي التخرج ينتهي بالتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن برنامج (تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف)، الذي سيسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة المميزة، والمؤهلة علمياً من أبناء وبنات الوطن، تمهيداً لدخولهم وانضمامهم للعمل في الجهات الحكومية، عبر عدد من المواقع الرسمية.

وتعمل الوزارة سعياً منها لسد الفجوة بين طالبي العمل، وسوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتأهيل وعبر مراحل متعددة، وعدّت الخدمة المدنية تلك البرامج ضمن أهم أهدافها الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، وتطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج كحد أدنى (18شهرا) منتهية بالتوظيف.

ويمتاز البرنامج بضمان الوظيفة للمشاركين فور اجتيازهم البرنامج بنجاح، فيما يمنح مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها المشارك طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى منحه درجتين إضافيتين عند التعيين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

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ويحقق البرنامج أهم ركائز رؤية المملكة 2030، المتمثل باقتصاد مزدهر، وتقليص نسب البطالة، من خلال إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس.

ومن المقرر أن يخضع المتقدمين للبرنامج لدورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، في حين ستبدأ الوزارات والجهات الحكومية باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر مواقعها الرسمية.

وحددت وزارة الخدمة المدنية شروطاً عدة يجب أن تتوفر في المشارك ببرنامج «تأهيل المتميزين - التدريب المنتهي بالتوظيف»، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون خريجاً جامعياً بـ(الانتظام)، وأن يكون لم يمضِ على تخرجه 4 سنوات، وأن يكون متفرغاً بالكامل، وأن لا يقل المعدل العام عن (3من 4) أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من وزارة التعليم، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها، واجتياز الاختبارات السلوكية الشاملة، واجتياز المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز الكشف الطبي.