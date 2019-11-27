السعودية | رقم قياسي في معرض الرياض للسيارات من خلال المدفع البشري

شكرا لقرائتكم رقم قياسي في معرض الرياض للسيارات من خلال المدفع البشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المغامر الأميركي، ديفيد سميث جونيور، مساء الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً في معرض الرياض للسيارات، عبر وصوله إلى 27.12 متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين تواجدوا بكثرة في مدرجات المعرض.
كما تم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة غينيس، ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.
ويمارس ديفيد هذه المغامرة منذ 22 عاماً، وقد أداها أكثر من 8 آلاف مرة في 15 دولة، حيث يعتبر من الجيل الثاني الذي يؤدي هذه المغامرة في عائلته.
إلى ذلك يحفل معرض الرياض للسيارات بالعديد من الفعاليات المثيرة، التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، وPolice Academy.
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