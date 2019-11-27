شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركي ”أردوغان” يثير ضجة داخل البيت الأبيض الأمريكي .. وواشنطن تتهمه بـ ”تجاوز به الخطوط الحمراء للولايات المتحدة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المشرع الأمريكي الديمقراطي السيناتور كريستوفر فان هولين، امس الثلاثاء، عن قرار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز به الخطوط الحمراء للولايات المتحدة الأمريكية.

وعبَّر "هولين" عن غضبه في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، من قرار السلطات التركية، البدء في اختبار منظومة الدفاع الجوي الأقوى في العالم "إس-400" الروسية.

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الرئيس التركي ”أردوغان” يثير ضجة داخل البيت الأبيض الأمريكي .. وواشنطن تتهمه بـ ”تجاوز به الخطوط الحمراء للولايات المتحدة” باتخاذه هذا القرار

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وقال السيناتور الأمريكي: "بعد أسبوعين من زيارته إلى البيت الأبيض، يُظهر أردوغان أنفه لترامب، وللولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي، متجاوزًا خطًا أحمر آخر، نحو (إس-400)".

وأضاف "هولين" -بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية-: إن "التشريعات السارية تستدعي من ترامب فرض عقوبات ضد تركيا لاقتنائها (إس-400) الروسية".

من جانبها، لم توضح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ما إذا كانت كوادر أمريكية ستشارك أم لا في اختبارات الصواريخ الروسية التي بدأتها تركيا باستعمال مقاتلات "إف-16".

هذا، وتساءل متحدث عسكري أمريكي، عن سبب التقارب الروسي - التركي، بقوله: "نحن لن ننشغل بالتكهن بالسبب الذي دفع تركيا في هذه الحالة إلى اتخاذ روسيا شريكًا؛ بدلًا عن الولايات المتحدة والناتو".

جدير بالذكر أن تركيا تصر على استكمال تشغيل منظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" رغم التهديدات الأمريكية بتوقيع عقوبات ضدها، وحرمانها من امتلاك مقاتلات "إف-35" التي شاركت في تصنيعها.