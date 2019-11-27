“سامبا كابيتال” تعلن نتائج إكتتاب الطرح العام الأولي لشركة أرامكو

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (“سامبا كابيتال”)، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”)، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الثامنة مساءً من تاريخ 26 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة3,102,064 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 845,101,020 سهم والتي تمثل 27,043,232,640 ريال سعودي. وفيما يلي توضيح نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد:
• الهاتف المصرفي: 1.79%
• الصراف الآلي: 23.81%
• المصرفية الالكترونية: 37.92%
• الفروع: 36.48%
علماً بأن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م). وبينت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال” أن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردود استثماري مجزي
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