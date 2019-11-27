سهرة لـ4 شبان و3 فتيات في “شقة جيزان” تنتهي باحتراق “طالبة المتوسطة”

كشفت الجهات الأمنية المختصّة لغز احتراق طالبة بالمرحلة المتوسطة اليوم الثلاثاء داخل إحدى الشقق بمنطقة قريبة من مدينة جيزان. وكشفت مصادر أن الطالبة لقيت مصرعها داخل الشقة التي تواجدت فيها مع فتاتين، إضافة إلى أربعة شباب، واستطاع رجال الأمن القبض على الشبان الضالعين في القضية، وتسلّمت النيابة ملف القضية تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

نهاية مأساوية

وفي التفاصيل التي روتها المصادر وفقًا لـ«عاجل»، أن ثلاث فتيات، بينهن واحدة قامت بإخراج أختها من مدرستها، ذهبن معًا إلى إحدى الشقق برفقة الشبان الأربعة، وخلال تواجدهم بالشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساويّ. وتابعت المصادر أن الوضع استدعى تدخّل الجهات المختصة لتتولى إخراج الطالبة التي فارقت الحياة، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها.

التعرف على المتورطين

وأضافت المصادر أن الفرق الأمنية المختصة نجحت في التعرّف على هوية الشبان الأربعة المشاركين في الحادثة والوصول إليهم والقبض عليهم وإيداعهم قسم التوقيف، وفتح ملف تحقيق بالواقعة وتدوين كل المعلومات المتعلّقة بها، وتم استلام القضية من قبل النيابة العامة، التي تابعت ملابسات الحادثة التي راحت ضحيتها الطالبة التي تم إيداع جثمانها ثلاجة الموتى بالمستشفى.