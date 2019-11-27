«إتمام» ينهي اعتماد 37 مخططًا بمساحة تجاوزت 52 مليون متر خلال أكتوبر

أعلن مركز خدمات المطورين «إتمام» اعتماده 37 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 52,819,634 م²، في شهر أكتوبر، في مختلف مناطق المملكة، كما قدَّمَ خدمات عديدة للمطورين؛ انطلاقًا من هدف استراتيجي يتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

مركز خدمات المطورين

وأكد مدير عام المركز المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي لمركز خدمات المطورين «إتمام» لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، لافتًا إلى الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرًا من عمل مركز خدمات المطورين.

اعتماد المخططات

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات حيث بلغت نسبتها 24.1% من إجمالي المساحات المعتمدة وبمساحة إجمالية بلغت 12,739,218 م²، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة بلغت 12,157,788 م² ومتصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3%، وجاءت منطقة الرياض ثالثًا بمساحة إجمالية بلغت 8,057,383 م²، وحلت منطقة عسير بالمرتبة الرابعة بمساحة بلغت 7,971,751 م²، وكانت في المرتبة الخامسة منطقة الحدود الشمالية بمساحة إجمالية بلغت 6,271,556 م²، أما منطقة المدينة المنورة فاحتلت المرتبة السادسة بإجمالي مساحة 1,653,967 م²، وتأتي منطقة القصيم سابعًا بمساحة إجمالية بلغت 1,605234 م²، تلتها في المرتبة الثامنة منطقة نجران بمساحة بلغت 1,503,087 م²، وفي المرتبة التاسعة حلت منطقة الباحة بمساحة إجمالية بلغت 309,853 م²، وفي المرتبة العاشرة حلت منطقة تبوك بإجمالي مساحة 301,329 م²، وجاءت منطقة حائل المرتبة الأخيرة بإجمالي مساحة 248,467 م².

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كما أنجز «إتمام» في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568,024 م2، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصل عددها 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 32 صكًّا.

الجهات الاستشارية

يذكر أن مركز خدمات المطورين يتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري والجهات الاستشارية؛ لمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتماد وتسليمه للمستفيد، كما قام المركز مؤخرًا بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير.

ويعد المركز أحد برامج ومبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص.