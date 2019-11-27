توقعات بحالة ماطرة لمدة يومين على المدينة المنورة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات لعدد من مناطق المملكة حول تأثيرات متوقعة لحالة جوية يبدأ تأثيرها غدًا الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.

هطول أمطار رعدية

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن التنبيه الوارد لمنطقة المدينة المنورة، تضمن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة (٤٥ كم/ س) مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية .

ويشمل التنبيه المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية، المهد، وادي الفرع، العيص، ينبع، خيبر، العلا».

التقيد بتعليمات السلامة

وأهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين للتقيد بتعليمات السلامة بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفقها محدودًا أو كانت المركبات ذات دفع رباعي؛ وذلك لخطورة اجتراف المياه لها.

Advertisements

كما نبهت مديرية الدفاع المدني، بضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني من نوع الكلادينج، وكذلك متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة .

الإجراءات الاحترازية

وأكدت المديرية على اتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ بتطبيق الخطط المُعَدَّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق الباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية وسواحل جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة، أما البحر الأحمر فيشهد هبوب رياح سطحية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر مائج.