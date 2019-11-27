«الأرصاد»: أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.. غدًا الأربعاء

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عدد من مناطق المملكة.

تأثر سواحل جازان وعسير

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مناطق الباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية وسواحل جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.

كما توقعت «هيئة الأرصاد»، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة، أما البحر الأحمر، فيشهد هبوب رياح سطحية غربية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر مائج.

الخليج العربي متوسط الموج

وبشأن الخليج العربي، أشارت الهيئة إلى تكوّن الرياح السطحية شرقية، وتتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، قد أوضح دخول موسم «مربعانية الشتاء»، (متبق أسبوع واحد على دخوله)، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر 2019م، هو أول أيام المربعانية، ومدتها أربعون يومًا، ولهذا سُمّيت المربعانية، وسيكون النجم الأول (13يومًا) وسميًّا من حيث الأجواء فهو معتدل، والنجم الأول والثاني (26 يومًا) وسميًّا من حيث التأثير، فأمطاره تنبت ما ينبته الوسم، وهي موسم البرد.

توقّعات خبراء الأرصاد

كما أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حقيقة ما أشيع بين الناس حول قدوم موجة برد خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن ذلك «غير صحيح»، وأن هناك حالة ماطرة على بعض المناطق؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة خلال اليومين المقبلين، وهذا كلام غير صحيح، بينما المتوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع المقبل، و تجدد هطول الأمطار. موضحًا أن هناك حالة ممطرة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء، على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

من جانبه، قال خبير الأرصاد حسن كراني، إن آخر التحديثات للحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، تشير إلى وجود منخفض فوق البحر المتوسط، تستفيد منه دول الشام وأقصى الشمال والشمال الغربي للمملكة، وكذلك وجود منخفض آخر غرب البحر الأحمر، ربما تستفيد منه مرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها بشكل ملفت.