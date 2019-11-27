تعديلات تختصر إجراءات التقاضي

شدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، على المضامين القيّمة لخطاب الملك خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه من ثوابت عميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

ووافق المجلس أمس على تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية، وعلى تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وعلى لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

مضامين

شدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وتركيزها على منهج المملكة القائم منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وكذلك اعتزاز المملكة بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وفق خطط رؤية المملكة 2030.

ونوه المجلس بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لالتزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي، وسياستها في استقرار أسواق البترول العالمية، وتشرفها بما أنجزته من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في التاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما، والاهتمام بكل ما يحقق راحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى فخرها في القضاء على مظاهر التطرف.

رعاية

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، لتكون وجهة سياحية وثقافية محلية وعالمية، تجسد سيرة دوت الخليج الشامخ ورجاله المخلصين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مما يجسد اهتمامه وعنايته بالدرعية التي تمثل منطلق الدولة السعودية، وتحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، منوها بإشراف ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأمير محمد بن سلمان، لهذا المشروع الوطني.

مكانة

تطرق المجلس إلى ما تحظى به مجالات الثقافة والتعاون المشترك مع الدول لتعزيز السلام والحوار، من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مشيرا إلى انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في «اليونسكو»، تأكيدا لمكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم بين الشعوب، وكذلك افتتاح المعرض الثقافي السعودي في باريس الذي تنظمه وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعهد مسك للفنون، لتعزيز التبادل الثقافي العالمي المتزامن مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019.

تهنئة

هنأ المجلس منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وما جسدته خلال مسيرتها من صوت جامع للعالم الإسلامي، وسعي لحماية مصالح الأمة الإسلامية، حتى أضحت ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمنظمة وأجهزتها المساندة الاستشارية ومنسوبيها كافة.

تطورات

استعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، مجددا رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومؤكداً أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

إدانة

دان المجلس استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مرحبا بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

مذكرات

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (233/ 58) وتاريخ 2/2/ 1441، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي المملكة وقيرغيزيا، قد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (235/ 58) وتاريخ 2/2/ 1441، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في المملكة والمالديف للتعاون في المجالات الصحية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (239/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441 على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في مصر، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفويض

فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمنظمة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية في إندونيسيا في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعديل

عدّل المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441، المادتين (الـ55) و(الـ56) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435، لتكونا بالنص الآتي:

- المادة الخامسة والخمسون:

«إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».

- المادة السادسة والخمسون:

«إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا».

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تخصيص

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وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10ـ5/ 41/د) وتاريخ 18/ 2/ 1441، على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية (الفيروسي والبكتيري)، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز.

موافقة

وافق المجلس على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، على النحو التالي:

01 ترقية خالد بن عمر بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.

02 ترقية أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.

03 ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.

04 ترقية عبدالكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

05 ترقية علي بن محمد بن محمد العمرو إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

06 ترقية المهندس سعيد بن علي بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الباحة.

07 ترقية فهد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

08 ترقية عبدالله بن محمد بن سليمان البدر إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل.

09 ترقية بدر بن ناصر بن فنخير الفريدي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل.

10 ترقية الدكتور محمد بن علي بن عبدالله آل جارالله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل.

11 ترقية حماد بن محمد بن حماد بن نصيف إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل.

12 ترقية فايز بن جهيم بن ضميري الرويلي إلى وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

13 ترقية سليمان بن أحمد بن عبدالله الطواله إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالنيابة العامة.

أبرز القرارات

- التشديد على المضامين القيمة للخطاب الملكي

- تعديل مادتين في نظام المرافعات الشرعية

- تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية

- الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت في الأعمال والمشتريات

- رفض تصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

مذكرات تفاهم

- مشاورات سياسية مع قيرغيزيا

- تعاون صحي مع المالديف

- تعاون في مجال التقاعد مع مصر

- تفاهم غذائي دوائي مع إندونيسيا