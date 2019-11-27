عاجل-تعليق الدراسة في محافظة رجال ألمع

وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدا الأربعاء 30 ربيع الأول في كافة مدارس المحافظة "بنين وبنات"، نظرًا للتنبيه المتقدّم من شؤون الأرصاد وللحالة المطرية التي تعمّ المحافظة.



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