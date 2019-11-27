مطالب بتقليص كليات الأسنان ومعالجة تدني الأجور بالقطاع الخاص

فيما نتج عن اللجنة العليا المشكلة في سبتمبر 2018 لمعالجة بطالة أطباء الأسنان، إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بتوطين مهن طب الأسنان لتصل النسبة إلى 30% في عام 1442هـ، أكدت الوزارة أن هذه النسب قد لا تكون نهائية، حيث من المحتمل زيادتها لخفض معدل البطالة للسعوديين من خلال مراجعة أعداد الخريجين والباحثين عن عمل وسعة استيعاب سوق العمل لهم بشكل دوري، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دراسة أن الجامعات تستعد لتخريج 1941 طبيب أسنان العام الحالي لينضموا إلى 7131 طبيبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

المرحلة الأولى للتطبيق

بحسب قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي صدر أمس الأول فإن المرحلة الأولى لتطبيق التوطين ستصل نسبتها إلى 25% مع بدء تطبيق القرار في 1/8/1441 هـ، فيما ستصل النسبة خلال المرحلة الثانية إلى 30% في 1/8/1442هـ.

نسب التوطين

أكدت الوزارة أن نسب التوطين ستطبق على مهن طب الأسنان بمختلف التخصصات والدرجات للمنشآت التي تحوي 3 أطباء أسنان وأكثر، وتشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والشركات.

الدليل الإرشادي

بدورها حصلت «دوت الخليج» على الدليل الإرشادي لقرار توطين طب الأسنان الصادر بالتزامن مع إعلان نسب التوطين الجديدة، حيث أقرت عقوبات نظامية على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة السماح التي تبدأ من صدور القرار ولمدة 4 أشهر، وتشمل إيقاف جميع التعاملات الالكترونية آلياً للمنشأة لمهنة طب الأسنان والتخصصات التابعة لها (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تغيير مهنة للمهنة، رخص العمل للمهنة) بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين.

برامج الدعم والتوظيف

لفتت الوزارة إلى أنها ستقدم برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مشيرة إلى أن قرار التوطين سيطبق على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها، بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر النطاق في المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة توطين طب الأسنان.

بعض الاستثناءات للمنشآت

أشار الدليل الإرشادي إلى وجود بعض الاستثناءات للمنشآت التي يعمل فيها أقل من 3 أطباء أسنان، وأطباء الأسنان المتقاعدين، حيث لن يتم احتسابهم في نسب توطين، وأيضاً أطباء الأسنان غير المتفرغين للعمل في المنشأة، حيث لن يتم احتسابهم ضمن نسبة توطين مهن طب الأسنان المقبولة.

الأجر السائد

فيما أوضح الدليل أنه وفقاً لنظام العمل السعودي، فإنه لا يوجد حد أدنى للأجر المدفوع للموظف، إلا أنه يجب مراعاة الأجر السائد لأطباء الأسنان في القطاع العام وهو 9200 ريال، وفي القطاع الخاص 7600 ريال، إلا أن أطباء أسنان شككوا بواقعية هذه الأجور كونها غير مطبقة خصوصاً لدى معظم منشآت القطاع الخاص التي تمنح بعضها أجورا لا تتجاوز 3 آلاف ريال للسعوديين، فيما أن بعضها يكتفي بمنح نسبة شهرية فقط على الحالات دون راتب ثابت.

مشاكل أطباء الأسنان

قال بعض الأطباء إن أغلب مشكلات أطباء الأسنان في القطاع الخاص تتمثل في عدم وجود أمان وظيفي وتفضيل بعضهم للعمل في القطاع الحكومي، مطالبين وزارتي العمل والصحة بدراسة ملفهم بعمق، وحل مشكلة تدني أجورهم في القطاع الخاص، ومراجعة أعداد الطلاب الذين يتخرجون سنويا فوق الاحتياج، الأمر الذي يسبب تكدسهم دون إيجاد وظائف لهم، إضافة إلى ضرورة تقليل أعداد كليات طب الأسنان، والتي وصلت إلى 27 كلية.

الطلاب المقيدين

ذكرت دراسة لهيئة التخصصات الصحية بعنوان «واقع القوى العاملة الصحية في السعودية 2018 – 2027»، أن «عدد الطلاب المقيدين في كليات طب الأسنان من الذكور والإناث 12488 يدرسون في 27 كلية طب للأسنان بالمملكة، ومن المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى 386 طالبا وطالبة مبتعثين في الخارج، ليصبح إجمالي الدارسين في طب الأسنان 12874».

تخريج 1941 طبيبا

وفقا للدراسة فإن الجامعات تستعد لتخريج 1941 طبيب أسنان العام الحالي، و7131 طبيبا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب البيانات الرسمية لهيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى وجود قرابة 2000 طبيب وطبيبة أسنان عاطلين حالياً.

عدد الكليات

Advertisements

وكشفت الدراسة وجود 5287 طبيب أسنان سعوديا على درجة طبيب أسنان عام، مقابل 9729 طبيبا غير سعودي و3116 طبيبا متخصصا، منهم 1651 طبيبا غير سعودي، في وقت يدرس فيه الطلاب في كليات طب الأسنان بـ 27 كلية طب للأسنان في المملكة «19 كلية حكومية، و8 كليات خاصة»، ومن المتوقع تخرجهم خلال السنوات القادمة، إضافة إلى 386 طالبا وطالبة مبتعثين في الخارج، ليصبح إجمالي الدارسين في طب الأسنان 12874».

فترة السماح التي حددتها الوزارة للمنشآت

هي الفترة ما بين تاريخ القرار الوزاري والبدء بتطبيق القرار " أربعة أشهر تقريباً"، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على تصحيح أوضاعها لتحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

المهن المستهدفة بتوطين طب الأسنان

طبيب أسنان صحة عامة

استشاري جراحة فم وأسنان

استشاري أسنان صحة عامة

استشاري طب أسنان

أخصائي تقويم أسنان

طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان

طبيب أسنان عام

أطباء الأسنان

جميع المهن التي تندرج تحت تخصص طب الأسنان

مطالب ومشاكل أطباء الأسنان

عدم وجود أمان وظيفي وتفضيلهم العمل في القطاع الحكومي

تدني أجورهم في القطاع الخاص

مراجعة أعداد الطلاب الذين يتخرجون فوق الاحتياج

تقليل أعداد كليات طب الأسنان «27 كلية»