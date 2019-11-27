وديان وشواطئ الدرب الدافئة شتاء تنتظر الاستثمار السياحي

تستعد محافظة الدرب ومراكزها شمال منطقة جازان لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، والذي ستقام فعالياته في متنزه الدرب العام وحديقة المملكة وكورنيش الشقيق، حيث بدأ يتوافد الزوار من مناطق عسير لما تتمتع به المحافظة من شواطئ ووديان بكر تسهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياح إلى المحافظة، والتي تتميز بأجواء معتدلة وربيعية أسهمت بها الأمطار التي شهدتها في الأيام الماضية، وتتسابق معها بلديتا الدرب والشقيق في استعداداتهما من خلال إنشاء وتطوير المشاريع البلدية التي أسهمت في تطور المحافظة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين لمواكبة عصر الرؤية والتطور والنماء.

500 ألف سنويا

تعد محافظة الدرب البوابة الشمالية لمنطقة جازان، حيث تمتاز بموقعها الجغرافي المميز للربط بين ثلاث مناطق هي: جازان، عسير، مكة المكرمة، ويقصدها سنويا أكثر من 500 ألف سائح وزائر للتمتع بأجوائها الربيعية المعتدلة وبشواطئها ووديانها الدافئة شتاء ومتنزهاتها البرية البكر، وأسهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بالأيام الماضية في تحسن الأجواء واعتدالها، وكذلك في رفد الغطاء النباتي والغابات الطبيعية التي تشتهر بها جبال وأودية ريم وجندلة والرصاصة وبيض، فلا تشاهد العين سوى لوحات خضراء في بطون الأودية، ولا تسمع الأذن سوى خرير الماء جذبت آلاف الزوار من محبي التمتع بالطبيعة البكر، ولا ينقص هذه المواقع الجميلة التي تحتاج إلى اهتمام وإنشاء خدمات بها إلا زيادة الاستثمار السياحي في مثل هذه الأماكن، بالتوفيق بين التطوير السياحي والحفاظ على البيئة.

اجتماعات مكثفة

رأس محافظ الدرب صالح علي القحطاني الاجتماع التنسيقي لاستقبال الموسم الشتوي، والذي حضره رؤساء المراكز ورئيسا بلديتي الدرب والشقيق، وأعضاء المجلس الفرعي للتنمية السياحية، وذلك بمقر الاجتماعات بالمحافظة، واستعرض الاجتماع روزنامة المهرجانات والفعاليات التي تشرف عليها اللجنة خلال الفترة القادمة، ومتابعة أهم ملاحظات الأعضاء واقتراحاتهم بما يسهم في إثراء فعاليات موسم الشتاء لهذا العام. وبين القحطاني خلال الاجتماع النظر إلى توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، التي تؤكد على جودة وتطوير ما يقدم من خدمات وفعاليات للزوار وأهالي المحافظة بشكل خاص، وأقرت اللجنة إقامة فعاليات موسم الدرب بنسخته القادمة في متنزه الدرب وحديقة المملكة وكورنيش الشقيق، لتقديم الخدمات للزوار والمتنزهين.

70 % إنجاز المتنزه

أوضح رئيس بلدية الدرب محمد خرمي لـ«دوت الخليج» أن البلدية بدأت منذ وقت مبكر بالاستعدادات لاستقبال موسم الربيع واقتراب موعد افتتاح مهرجان الدرب السياحي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المتنزه العام 70% حتى الآن، والذي يقع شرق المحافظة ويحتوي على عدة عناصر سياحية واستثمارية وممشى رياضي وممشى للدرجات ومجرى مائي ومطل ومناطق، خضراء وموقع للاحتفالات ونافورات وشلالات ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، ومواقع مخصصة للمطاعم والكفي شوب، وعدد من المواقع السياحية الاستثمارية التي سيتم طرحها قريبا.

12 حديقة

أشار الخرمي إلى أنه تم العمل على تجهيز جميع الحدائق والمسطحات الخضراء بالمحافظة والمراكز لتكون جاهزة لموسم الربيع، والتي يبلغ عددها 12 حديقة ومسطحة خضراء، إضافة إلى التجهيز لإقامة العديد من الفعاليات بحديقة المملكة وممشى شارع الفن، ومن المواقع الجاذبة للسياحة بالمحافظة شاطئ السميرات الذي يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة لا تقل عن 25000 م2، ويوجد هناك العديد من المواقع المخصصة للاستثمار، وندعو الراغبين في الدخول فيها إلى مراجعة إدارة الاستثمار بالبلدية.

حملات تفتيشية

بين الخرمي أن البلدية نفذت حملات تفتيشية على المطاعم والمطابخ بالمحافظة ومتابعتها بشكل دائم لضمان جاهزيتها لاستقبال موسم الدرب، ومدى تقيدها بالاشتراطات الصحية، وقال بأنه توجد خطة عمل خاصة لمهرجان الربيع، حيث تم تزويدهم بفرقة من العمال ودعم دائم لأعمال المهرجان، وستتم أعمال للمكافحة ورش المبيدات ومسح للنظافة قبل وبعد صباحا ومساء، في مكان التنزه والحدائق.

100 فرصة استثمارية

أوضح رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف، أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في الحفاظ على نظافة وتهيئة الأماكن التي يرتادها الزوار والسياح بالشقيق، وتسعى البلدية إلى تقديم جميع الخدمات داخل نطاقها، من إنشاء مشروعات البنى التحتية، وتطوير الواجهات البحرية والحدائق العامة والمسطحات الخضراء والساحات، وأكد عطيف أن البلدية طرحت عددا من الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال، منها المهرجان السياحي، والرحلات البحرية، ومدينة الألعاب المائية، وأشار عطيف إلى أن مركز الشقيق يحوي عددا من الفرص الاستثمارية التي قامت البلدية بإعادة تهيئتها وطرحها للمستثمرين بشكل مختلف، مبينا أن البلدية أعادت طرح 100 فرصة استثمارية، مرحبا في الوقت نفسه بكافة المستثمرين، حاثا إياهم على المبادرة للاستثمار في الشقيق الواعدة، نظرا لحجم الإمكانات التي تملكها والتسهيلات البلدية المقدمة لكافة المستثمرين تماشيا مع رؤية 2030.

جاهزية أمنية

أكملت جميع الأجهزة الأمنية، شرطة الدرب والشقيق والمرور والهلال الأحمر، استعداداتها لموسم الربيع لهذا العام، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المحافظة من الزوار والسياح طوال الموسم بتسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية أمام الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وأكد مدير شعبة مرور الدرب النقيب خالد العمري، أن كامل الشعبة المرورية في خدمة الزائرين والسياح للمحافظة، وأنه تمت جاهزية كل الخطط التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة -بإذن الله- للجميع مع الدعم من قبل إدارة مرور جازان. وأوضح مدير الهلال الأحمر بالدرب ماجد اليامي، أن الهلال الأحمر السعودي بالدرب يستعد لموسم ومهرجان الدرب السياحي بوجود 3 سيارات إسعاف مجهزة، و12 مسعفا يعملون على مدار 24 ساعة خلال الموسم وبنظام مناوبات صباحية ومسائية، وبين أنه يوجد مركز آخر في الشقيق يساند ويخدم على الشاطئ بسيارتي إسعاف و10 مسعفين، وأيضا يعملون بنظام مناوبات على مدار 24 ساعة.

الفرص الاستثمارية

100 موقع استثماري بالشقيق

مهرجان الشقيق السياحي

الرحلات البحرية

مطاعم وشاليهات

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فنادق وشقق سكنية

ملاهٍ كهربائية

ملاعب رياضية ومراكز ترفيهية للشباب

تطوير أسواق النفع العام والسوق الشعبي

مدينة الألعاب المائية

حدائق ومطاعم وأكشاك بيع مختلفة

المخيمات البرية

كافيهات ومقاهٍ

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إنجازات بلدية الدرب والشقيق

حدائق عامة

مسطحات خضراء

تطوير الواجهات البحرية

ملاعب رياضية

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أبرز المشاريع التي تميزت بها بلدية الدرب

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