مدير جامعة القصيم يزور مقر مسابقة فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم

زار مدير جامعة القصيم عبد الرحمن الداود، مقر مسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم، التي تنظمها الجامعة، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، في قاعة الاحتفالات بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للطلاب، وبكلية الشريعة ببريدة للطالبات. وكانت التصفيات النهاية انطلقت الإثنين، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك عقب انتهاء التصفيات الأولية التي شارك بها أكثر من 1600 طالب وطالبة، يمثلون 31 دولة من طلاب جامعة القصيم وخارجها، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الفصل القادم للعام الجامعي الحالي. وعبر مدير الجامعة، المشرف العام على مسابقة الأمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن، خلال الزيارة، عن سعادته لما وصلت إليه المسابقة التي تختص بأعظم الكتب، من نجاحات خلال الفترة الماضية حتى وصلت للتصفيات النهائية.



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