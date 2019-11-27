تطوير 3 طرق رئيسية في واحة الأحساء الزراعية

مطبات اصطناعية
أشار البوعلي إلى أن الموقع المقترح للمسلخ الجديد، الذي تبنى المجلس تقديمه كتوصية للإدارة التنفيذية في أمانة الأحساء، سيكون في الناحية الشمالية الشرقية من الأحساء ليخدم أكبر شريحة ممكنة في الأحساء، وجرى تصميمه وفق أعلى مواصفات فنية وإنشائية. وأكد أن المجلس يعاني كثيرا من طلبات المواطنين من إنشاء مطبات اصطناعية، ومن آخرين يطالبون بإزالة المطبات، الأمر الذي دفع جهات الاختصاص في الإدارة التنفيذية بأمانة الأحساء إلى تحديد 6 مواقع لإنشاء المطبات بعد دراسة مستفيضة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: أمام المساجد، والمدارس، والأسواق الكبيرة، والحدائق، والأماكن الأساسية، مع التأكيد على إزالة المطبات العشوائية، مضيفا أن أمانة الأحساء استكملت حاليا زراعة 200 ألف شجرة ضمن مبادرة مليون شجرة في الأحساء، والعمل مستمر، وتعمل أمانة الأحساء على وضع مجسمات جمالية مستوحاة من تراث الأحساء، والاستعانة في ذلك بمصممين سعوديين.
إزالة المنصات
أكد نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء مصطفى الحميد، تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية بينها أمانة الأحساء والمجلس البلدي لمتابعة قرار إزالة المنصات في الملاعب الرياضية التابعة للفرق الحواري، بسبب إنشائها دون ترخيص نظامي، وتسببها في التشوه البصري.
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