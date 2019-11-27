مذكرة تفاهم بين البيئة والتدريب التقني



وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تطوير مجالات كفاءة وترشيد المياه. ووقع المذكرة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور هلال المشيطي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد فهد الفهيد. وبحسب مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود، لتحقيق التكامل من أجل تأهيل مخرجات المؤسسة في مجال كفاءة وترشيد المياه، لما تمثله المؤسسة من أهمية في المساهمة في توطين قطاع كفاء وترشيد المياه في السوق السعودية . وتهدف المذكرة، إلى تطوير واستحداث المقررات التدريبية للتخصصات ذات العلاقة بمجال كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في المجال، وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى توطين عدد من الأعمال التي من شأنها الحد من هدر المياه والمحافظة عليها.

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