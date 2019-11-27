تشغيل WiFi مجانا بمستشفيات نجران



تم تشغيل خدمة wifi بمستشفى نجران العام الجديد بالشرفة. بعد أن اصبحت متاحة في مستشفى الملك خالد بنجران ومستشفى شرورة العام. حيث تم توفيرها بالمستشفى العام بالتنسيق مع شركة الإتصالات السعودية بالمنطقة وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة علي جليدان أن الصحة تهدف من خلال توفير الخدمة إلى تحسين خدمات المريض والمراجع وإتاحة خدمة تصفح الإنترنت والتواصل الإجتماعي لهم بكل سهولة في جميع أقسام المستشفى بالمجان . كما أن العمل جاري على إدخال الخدمة بإذن الله بالتنسيق مع الاتصالات السعودية بنجران في مقر المديرية ومستشفى الولادة والاطفال ومجمع ارادة للصحة النفسية من جهته، أوضح مدير العلاقات بمستشفى الشرفة العام طه سدران أن شركة الإتصالات السعودية تبنت اكثر من مركز صحي للرعاية الأولية. وذلك بلا شك يسهم في بقاء المرضى المنومين والمراجعين على اتصال دائم بأطبائهم وذويهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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