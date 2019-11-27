إطلاق 4 من سجناء الديون بجازان

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان في احتواء وإنهاء معاناة 4 من النزلاء السعوديين الموقوفين في إصلاحية مدينة جازان وسجن محافظة ضمد، بموجب قرارات شرعية صادرة عن محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها. وأوضح رئيس اللجنة علي موسى زعلة أنه تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الوقفية اللؤلؤة، والتي قامت باعتماد وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم، ولمّ شملهم مع أسرهم. ونوه رئيس اللجنة بتفاعل إدارة وقف اللؤلؤة وسرعة تجاوبها لتفريج كربات هؤلاء النزلاء المعسرين.



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