مطالبة شورية للتقني برفع كفاءة المدربين

هيئة السوق المالية
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 /1440. وطالبت اللجنة هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.
ودعت إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة.
الهيئة العامة للعقار
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439 /1440. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن. وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل «اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار، وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية» لتكون ضمن اختصاصات الهيئة.
الشؤون الإسلامية والقضائية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 /1440، وطالبت اللجنة في توصياتها، بتكثيف جهود الرئاسة في مجال التحصين المبكر للمجتمع، وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال.
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