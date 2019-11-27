استعدادات بالمدينة لاستقبال فريق الصحة العالمية

تستعد اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة لاستقبال فريق الاعتماد لمنظمة الصحة العالمية، للاطلاع والتأكد من اكتمال المعايير الخاصة بالمدن الصحية والاطلاع على معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية، وذلك عبر ورشة عمل تضم الجهات المشاركة بالمدينة المنورة. وذكر مدير جامعة طيبة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة عبدالعزيز السراني، أن برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع التنمية بالمنطقة، والتي تأتي بدعم كريم ومتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مؤكدا أن هذا الدعم سينعكس على تطور الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة. كما أوضح السراني أن برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز الصحة، ويقوم على مبدأ أن تحسين الصحة يمكن أن يتحقق بتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة. وقال السراني «إن برنامج اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية يسير بشكل ممتاز وجاهز لاستقبال فريق الاعتماد، والذي تم تحديد موعد زيارته في 10-11 ديسمبر 2019، والتي نأمل من الله تعالى أن تحصل المدينة المنورة بعدها على الاعتماد، خاصة أن هناك دعما ليس محدودا من أمير المنطقة ونائبه، بالإضافة إلى العمل المستمر والكبير الذي تقوم به كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، منها جامعة طيبة الشريك الإستراتيجي للبرنامج». وأفاد نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية نواف السراني، بأن ورشة العمل تضم رؤساء اللجان الفرعية وأعضاءهم من كافة قطاعات المدينة المنورة، الصحية والتعليمية والأمنية والتطوعية، الحكومية منها والأهلية، إضافة إلى المنسقين الإعلاميين من كل قطاع، وذلك لتقديم العرض النهائي لكل لجنة، والاطلاع على كافة المعايير قبل زيارة وفد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى استعراض وتدشين الحملة الإعلامية للبرنامج لتوعية وتثقيف مجتمع المدينة المنورة.



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