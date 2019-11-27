حلقة تطبيقية لتطوير القيادات الإدارية بجازان

اختتمت أمس، الحلقة التدريبية «التأثير القيادي» للقيادات الإدارية، بحضور وكيل إمارة منطق جازان عبدالله صالح المديميغ، والتي نظمتها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، واستمرت لمدة 3 أيام. وأكد وكيل إمارة منطقة جازان المديميغ أن الحلقة التدريبية جاءت بتوجيه من أمير منطقة جازان، ومتابعة مباشرة من نائبه، مبينا حرصهما على رفع مستوى التدريب لمنسوبي الإمارة، وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، وإلحاقهم بحلقات وورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات عمل كل منهم، مبينا أن الحلقة التطبيقية استهدفت القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة، سعيا لتطوير قدراتهم العملية، وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة التأثير القيادي، بما يعود بالنفع على مجال عملهم.



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